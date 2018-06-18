Песков: противодействие реализации «Северного потока — 2» противоречит нормам свободной конкуренции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» носит чисто коммерческий, а не политический характер.
Песков: противодействие реализации «Северного потока — 2» противоречит нормам свободной конкуренции
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«Это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплёки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2».

Вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка также призвал к тому, чтобы Евросоюз ускорил работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».

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