Песков: противодействие реализации «Северного потока — 2» противоречит нормам свободной конкуренции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» носит чисто коммерческий, а не политический характер.

«Это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплёки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2».

Вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка также призвал к тому, чтобы Евросоюз ускорил работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2».