Порошенко считает, что строительство «Северного потока — 2» можно остановить

Короткая ссылка
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что проект «Северный поток — 2» не окажет большого влияния на экономику Украины, так как не будет реализован. Об этом сообщает «Гордон».
Порошенко считает, что строительство «Северного потока — 2» можно остановить
  • © nord-stream2.com

«Я считаю, что «Северный поток — 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд», — сказал Порошенко.

Президент пояснил, что такую сумму Украина тратит на оборону. По мнению Порошенко, целью проекта является оставить Киев без денег на финансирование обороны.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции выдало разрешение на строительство «Северного потока — 2». Также уже выдали разрешения Германия и Финляндия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить