Эксперт оценил план Порошенко по созданию в ЕС группы для остановки «Северного потока — 2»

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев планирует создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство «Северного потока — 2».

«Понятно, что на Украине будут каждый день выпускать абсолютно дурацкие заявления для того, чтобы создавать видимость деятельности по защите собственных интересов. Уже давно ясно, что у них нет никаких шансов сохранить транзит в тех объёмах, которые им необходимы, а это означает, что их газотранспортная система придёт в окончательный упадок. Поэтому сейчас и делаются все эти «пугающие» жесты. С Порошенко солидарны только страны Балтии и Польша. Но к проекту они не имеют никакого отношения, и слушать их не будут. Россия, в свою очередь, давно не опасается таких его заявлений. Он их каждый день делает. А страны как давали разрешения на строительство, так и дают», — объяснил эксперт.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство «Северного потока — 2». Он также считает, что проект не окажет большого влияния на экономику Украины, так как не будет реализован.