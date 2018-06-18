Варшава требует от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая усложнит строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка.

Как отмечает «Польское радио», в ноябре 2017 года Еврокомиссия предложила внести поправки в документ, однако председательствовавшая тогда Болгария затормозила работу. Согласно новой редакции, все газопроводы, включая иностранные, которые пролегают морским путём, должны подчиняться европейскому законодательству.

С 1 июля президентство в ЕС перейдёт к Австрии, и, по словам Куртыки, Польша ожидает от австрийцев «объективности, а не защиты собственных интересов».

«Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», — подчеркнул он.

В мае Польша предъявила обвинения «Газпрому» и ещё пяти международным организациям в связи с финансированием проекта «Северный поток — 2».

Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.