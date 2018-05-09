В Польше предъявили обвинения «Газпрому» из-за «Северного потока — 2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения «Газпрому» и пяти другим международным организациям в связи с финансированием проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как заявили в пресс-службе компании, в 2016 году в Польше не дали разрешения участникам проекта сформировать предприятие для строительства газопровода, после чего соответствующая заявка была отозвана «Газпромом» и компаниями.

Как считают в UOKIK, несмотря на это, компании продолжили заниматься финансированием проекта, что имеет признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее в Германии начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2».