В Польше предъявили обвинения «Газпрому» из-за «Северного потока — 2»

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Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения «Газпрому» и пяти другим международным организациям в связи с финансированием проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Польше предъявили обвинения «Газпрому» из-за «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Как заявили в пресс-службе компании, в 2016 году в Польше не дали разрешения участникам проекта сформировать предприятие для строительства газопровода, после чего соответствующая заявка была отозвана «Газпромом» и компаниями.

Как считают в UOKIK, несмотря на это, компании продолжили заниматься финансированием проекта, что имеет признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее в Германии начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2».

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