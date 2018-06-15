В Китае пообещали ответные меры на ввозные пошлины США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай введёт ответные меры на любые протекционистские действия США.

«Если США примут какие-либо протекционистские меры, причиняющие ущерб интересам Китая, мы дадим незамедлительный ответ, примем все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов», — цитирует РИА Новости Гэн Шуана.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что американский лидер Дональд Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму $50 млрд.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о торговом противостоянии двух стран.