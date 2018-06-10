Глава МВФ прокомментировала переговоры с президентом Аргентины

Директор — распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард прокомментировала переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри по поводу экономической ситуации в латиноамериканском государстве.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Отмечается, что Лагард указала, что план аргентинских властей поможет в краткосрочной перспективе укреплению экономики страны.

«Сегодня у нас с президентом Макри состоялась очень конструктивная беседа. Я подтверждаю свою поддержку важным реформам страны... Мы считаем, что экономический план властей поможет в краткосрочной перспективе укрепить аргентинскую экономику и будет способствовать росту и созданию рабочих мест в будущем», — сказала глава международной организации.

8 июня стало известно, что представители МВФ и власти Аргентины договорились о выделении Буэнос-Айресу кредита в размере $50 млрд.

9 мая Макри обратился к МВФ за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты.

Почему Аргентина оказалась на пороге рецессии — в материале RT.