Президент Аргентины обратился за помощью в МВФ
«Мы начали беседы с МВФ о предоставлении превентивной линии финансовой поддержки», — сказал он.
По его словам, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард подтвердила готовность международной организации начать работу с Аргентиной.
Как уточняет издание Clarin, речь может идти о финансовой помощи в размере $30 млрд.
Ранее ТАСС сообщал, что в стране был зафиксирован обвал национальной валюты и в связи с этим Центральный банк Аргентины принял решение поднять базовую ставку до 40%.