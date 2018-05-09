Президент Аргентины обратился за помощью в МВФ

Президент Аргентины Маурисио Макри обратился к Международному валютному фонду (МВФ) за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты.

Об этом сообщает La Nacion.

«Мы начали беседы с МВФ о предоставлении превентивной линии финансовой поддержки», — сказал он.

По его словам, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард подтвердила готовность международной организации начать работу с Аргентиной.

Как уточняет издание Clarin, речь может идти о финансовой помощи в размере $30 млрд.

Ранее ТАСС сообщал, что в стране был зафиксирован обвал национальной валюты и в связи с этим Центральный банк Аргентины принял решение поднять базовую ставку до 40%.