Совет МВФ проведёт встречу по поводу выдачи займа Аргентине

Совет Международного валютного фонда (МВФ) проведёт неформальную встречу, чтобы обсудить выдачу кредита Аргентине.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря организации.

«Совет МВФ проведёт неформальную встречу для обсуждения займа Аргентине 18 мая», — пишет агентство.

#BREAKING IMF board to meet informally to discuss Argentina loan on May 18: spokesman — AFP news agency (@AFP) 14 мая 2018 г.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты.

Почему Аргентина оказалась на пороге рецессии — в материале RT.