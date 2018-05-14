Совет МВФ проведёт встречу по поводу выдачи займа Аргентине
Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря организации.
«Совет МВФ проведёт неформальную встречу для обсуждения займа Аргентине 18 мая», — пишет агентство.
#BREAKING IMF board to meet informally to discuss Argentina loan on May 18: spokesman— AFP news agency (@AFP) 14 мая 2018 г.
Ранее президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты.
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