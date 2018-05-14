Совет МВФ проведёт встречу по поводу выдачи займа Аргентине

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Совет Международного валютного фонда (МВФ) проведёт неформальную встречу, чтобы обсудить выдачу кредита Аргентине.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря организации.

«Совет МВФ проведёт неформальную встречу для обсуждения займа Аргентине 18 мая», — пишет агентство.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты.

Почему Аргентина оказалась на пороге рецессии — в материале RT.

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