ЦБ не исключает сохранения санкций в 2019—2021 годах

Банк России в своём прогнозе на 2019—2021 годы не исключает, что санкции в отношении России в эти три года сохранятся. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка России на 2019—2021 годы».

«В рамках трёхлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранения введённых санкционных ограничений», — говорится в документе.

Как отмечается, в этих условиях особенно актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, так как доступ к внешним источникам может быть ограничен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наличие санкций не пугает Россию и не заставит отказаться от самостоятельного и суверенного пути развития.