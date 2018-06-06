ЦБ не исключает сохранения санкций в 2019—2021 годах
- © Global Look Press
«В рамках трёхлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранения введённых санкционных ограничений», — говорится в документе.
Как отмечается, в этих условиях особенно актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, так как доступ к внешним источникам может быть ограничен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наличие санкций не пугает Россию и не заставит отказаться от самостоятельного и суверенного пути развития.