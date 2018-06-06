ЦБ не исключает сохранения санкций в 2019—2021 годах

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Банк России в своём прогнозе на 2019—2021 годы не исключает, что санкции в отношении России в эти три года сохранятся.  Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка России на 2019—2021 годы».
ЦБ не исключает сохранения санкций в 2019—2021 годах
  • © Global Look Press

«В рамках трёхлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранения введённых санкционных ограничений», — говорится в документе.

Как отмечается, в этих условиях особенно актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, так как доступ к внешним источникам может быть ограничен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наличие санкций не пугает Россию и не заставит отказаться от самостоятельного и суверенного пути развития.

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