Путин: в отмене санкций заинтересованы все, в том числе Россия

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Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом заявил, что в отмене санкций заинтересованы все, в том числе Россия.
Путин: в отмене санкций заинтересованы все, в том числе Россия
  • © Reuters

«Санкции, любые политически мотивированные ограничения, протекционизм — всё это вещи однопорядковые. Всё это способы решения политических вопросов, в конечном счёте не годные для достижения конечного результата. Они вредны для всех — и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия преодолела все трудности, связанные с ограничениями.

По его словам, несколько лет назад Россия одновременно с санкциями столкнулась с существенным падением цен на товары традиционного российского экспорта. Путин отметил, что России удалось не только сохранить макроэкономическую устойчивость, но и укрепить её. 

«Мне кажется, заинтересованы в их (санкций. — RT) отмене все. Мы тоже», — подчеркнул Путин.

Ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал отменить антироссийские санкции.

RT вёл прямую трансляцию.

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