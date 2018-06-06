Путин заявил, что санкции не заставят Россию отказаться от суверенного пути развития

Российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая заявил, что наличие санкций не пугает Россию и не заставит отказаться от самостоятельного и суверенного пути развития.

«Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что исходит из того, что здравый смысл восторжествует и ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут сниматься, а отношения с партнёрами, в том числе США нормализуются.

«Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединённых Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять и в отношении этих стран. Всё это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это всё говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что в отмене санкций заинтересованы все, в том числе Россия.