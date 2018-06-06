Путин рассказал о начале страданий «пошедших на поводу у США» стран в связи с санкциями

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая заявил, что страны, которые «пошли на поводу у Соединённых Штатов» и начали вводить санкции в отношении России, сами начинают страдать от американских санкций.

«Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединённых Штатов, — они сами начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять и в отношении этих стран», — рассказал президент.

По его словам, «это всё говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

Ранее Путин заявил, что санкции не заставят Россию отказаться от суверенного пути развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить