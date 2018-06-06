Путин рассказал о начале страданий «пошедших на поводу у США» стран в связи с санкциями

Российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая заявил, что страны, которые «пошли на поводу у Соединённых Штатов» и начали вводить санкции в отношении России, сами начинают страдать от американских санкций.

«Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединённых Штатов, — они сами начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять и в отношении этих стран», — рассказал президент.

По его словам, «это всё говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

Ранее Путин заявил, что санкции не заставят Россию отказаться от суверенного пути развития.