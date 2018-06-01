В ВТО предложили создать механизм апелляции без учёта мнения США
- Максим Орешкин
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Предложили, что необходимо создать механизм без учёта позиции США, который разрешал бы те дела, которые выносятся на эту апелляционную комиссию. Будем над этим работать», — сказал министр.
Он уточнил, что пока организация фактически не может принимать решения из-за позиции США, в частности блокируется решение, связанное с правильным функционированием апелляционной комиссии, в которую входят семь человек.
«Из семи членов комиссии сейчас остались только три, и при отсутствии назначения новых членов (три — это минимальное количество, которое должно принимать участие в рассмотрении вопросов) уже в 2019 году может сложиться ситуация, когда этот механизм перестанет работать», — указал Орешкин.
Ранее глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости «значительно переосмыслить» фундамент ВТО.
1 июня в США вступил в силу закон о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз примет ответные меры в связи с действиями США.