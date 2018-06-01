В ВТО предложили создать механизм апелляции без учёта мнения США

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что некоторые страны — члены Всемирной торговой организации (ВТО) предложили создать механизм апелляции по торговым спорам, который бы не позволял США блокировать её решения в ущерб позиции других государств.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложили, что необходимо создать механизм без учёта позиции США, который разрешал бы те дела, которые выносятся на эту апелляционную комиссию. Будем над этим работать», — сказал министр.

Он уточнил, что пока организация фактически не может принимать решения из-за позиции США, в частности блокируется решение, связанное с правильным функционированием апелляционной комиссии, в которую входят семь человек.

«Из семи членов комиссии сейчас остались только три, и при отсутствии назначения новых членов (три — это минимальное количество, которое должно принимать участие в рассмотрении вопросов) уже в 2019 году может сложиться ситуация, когда этот механизм перестанет работать», — указал Орешкин.

Ранее глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости «значительно переосмыслить» фундамент ВТО.

1 июня в США вступил в силу закон о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз примет ответные меры в связи с действиями США.