Министр экономики и финансов Франции призвал переосмыслить ВТО

Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости «значительно переосмыслить» фундамент Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает AFP.

«Французский министр заявил, что ВТО надо «значительно переосмыслить», — указывается в сообщении.

#BREAKING French minister says WTO should be 'completely rethought' — AFP news agency (@AFP) 30 мая 2018 г.

Как уточняет Liberation со ссылкой на агентство, он призывает защитить многосторонность организации.

Ранее Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз должен ответить на введение США антииранских санкций, которые могут ударить по европейским компаниям.