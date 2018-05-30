Министр экономики и финансов Франции призвал переосмыслить ВТО

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Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о необходимости «значительно переосмыслить» фундамент Всемирной торговой организации (ВТО).
Министр экономики и финансов Франции призвал переосмыслить ВТО
  • © Benoit Tessier
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Французский министр заявил, что ВТО надо «значительно переосмыслить», — указывается в сообщении. 

Как уточняет Liberation со ссылкой на агентство, он призывает защитить многосторонность организации. 

Ранее Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз должен ответить на введение США антииранских санкций, которые могут ударить по европейским компаниям.

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