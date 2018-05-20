Во Франции пообещали защитить компании от возможных санкций США

Европейский союз может взять на себя компенсацию стоимости возможных санкций США для компаний Европы после выхода из ядерной сделки с Ираном. Об этом в эфире радиостанции Europe1 заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы будем делать всё для защиты (компаний от возможных санкций. — RT), поскольку речь идёт о наших экономических интересах. Десятки французских компаний на законных основаниях инвестируют в Иран в рамках соглашения (по иранской ядерной программе. — RT), ведут торговлю, и они должны иметь возможность продолжать это», — цитирует РИА Новости министра.

Он задался вопросом, возможно ли принять тот факт, что «США станут экономическим жандармом планеты».

«Можем ли мы принять безраздельное доминирование без уважения к международным правилам? Ясно, что европейским ответом должно быть «нет», — добавил он.

Он напомнил, что в ЕС уже прозвучали некоторые предложения по вопросу санкций.

«Мы снова представим наши предложения по укреплению европейского экономического суверенитета… У нас есть европейский бюджет, который должен позволить нам защищать наши компании и торговлю», — добавил Ле Мэр.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск отметил необходимость предоставления инструментов защиты для европейского бизнеса от возможных действий США в связи с выходом американской стороны из иранской ядерной сделки.