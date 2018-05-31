Эксперт прокомментировал реакцию ЕК на введение США пошлин на алюминий и сталь

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что ЕС примет ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.

«США создали эту напряжённость и, судя по всему, не собираются принимать мер по её ослаблению. Видимо, такое понимание существует и в ЕС. Именно поэтому Евросоюз пытался выйти на какие-то переговоры. Первоначально введение пошлин было назначено на 1 мая. Потом последовал визит Макрона и Меркель в США. И французский президент, и немецкий канцлер надеялись, что эти переговоры помогут нормализовать отношения с американской стороной в части протекционизма… Им до последнего не верилось, что те самые американцы, которое являются их союзниками, которые разделяют их так называемые ценности, подобным образом поступят с ними», — пояснил эксперт.

Оленченко также добавил, что в сложившейся ситуации Евросоюз должен проявить последовательность и действительно ввести ответные меры.

«Надеюсь, что у ЕС подготовлен план для такого поворота событий. Не хотелось бы думать, что они ограничатся исключительно эмоциональными всплесками, обращениями к Трампу и евроатлантическим отношениям. Вопрос только в том, чем они могут ответить. Наверное, тоже какими-то мерами протекционистского характера», — предположил он.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз примет ответные меры.