ЕК: пошлины США касаются экспорта Евросоюза на €6,4 млрд за 2017 год
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«Меры США затрагивают экспорт ЕС на сумму €6,4 млрд в 2017 году», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в пресс-службе, Евросоюз готовился к подобной ситуации на протяжении нескольких месяцев и будет реагировать на торговые ограничения США быстро, пропорционально и в полном соответствии с правилами ВТО.
Ранее Еврокомиссия назвала пошлины США протекционизмом и пообещала объявить об ответных мерах в ближайшее время.
С 1 июня США вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.