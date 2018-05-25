Путин рассказал об угрозе экономического кризиса, «с которым мир ещё не сталкивался»

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Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не исключил возможности экономического кризиса, «с которым мир ещё не сталкивался».
Путин рассказал об угрозе экономического кризиса, «с которым мир ещё не сталкивался»
  • kremlin.ru

«Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир ещё не сталкивался», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, ещё одним фактором, который может негативно сказаться на стабильности мировой экономики, могут стать новые формы протекционистской политики отдельных стран.

«Если прежде в ходу были классические формы протекционизма, что, конечно, тоже вызывало сожаление,... то сегодня речь идёт о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что это делается для подавления конкурентов или вымогательства уступок.

Ранее Путин назвал одну из причин, по которой Россию пытаются сдерживать.

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