Путин рассказал об угрозе экономического кризиса, «с которым мир ещё не сталкивался»
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«Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир ещё не сталкивался», — цитирует его РИА Новости.
По словам Путина, ещё одним фактором, который может негативно сказаться на стабильности мировой экономики, могут стать новые формы протекционистской политики отдельных стран.
«Если прежде в ходу были классические формы протекционизма, что, конечно, тоже вызывало сожаление,... то сегодня речь идёт о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности», — сказал российский лидер.
Он пояснил, что это делается для подавления конкурентов или вымогательства уступок.
Ранее Путин назвал одну из причин, по которой Россию пытаются сдерживать.