Путин назвал одну из причин сдерживания России

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Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ назвал одну из причин, по которой Россию пытаются сдерживать.
Путин назвал одну из причин сдерживания России
  • kremlin.ru

«Вот эта санкционная дубинка, как здесь уже прозвучало, она всё чаще и чаще применяется не только в отношении России. Хорошо это или плохо? Преодолимо или нет? Ну конечно. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на сразу двойные и тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары, на энергоносители, на металлы, на химию. Плюс ещё санкционное давление», — заявил он.

Президент подчеркнул, что всё это «вместе свалилось», однако Россия смогла «пройти через этот путь и даже больше того — в известной степени» укрепить экономику.

«Одна из причин попыток сдерживания России — как раз не допустить развития оборонных технологий. Мы совсем недавно показали: мы многих наших партнёров уже в оборонных технологиях обогнали, несмотря на эти санкционные режимы», — отметил глава государства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что США перешли к открытому сдерживанию России

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