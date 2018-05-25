Путин назвал одну из причин сдерживания России

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ назвал одну из причин, по которой Россию пытаются сдерживать.

«Вот эта санкционная дубинка, как здесь уже прозвучало, она всё чаще и чаще применяется не только в отношении России. Хорошо это или плохо? Преодолимо или нет? Ну конечно. Российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на сразу двойные и тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные экспортные товары, на энергоносители, на металлы, на химию. Плюс ещё санкционное давление», — заявил он.

Президент подчеркнул, что всё это «вместе свалилось», однако Россия смогла «пройти через этот путь и даже больше того — в известной степени» укрепить экономику.

«Одна из причин попыток сдерживания России — как раз не допустить развития оборонных технологий. Мы совсем недавно показали: мы многих наших партнёров уже в оборонных технологиях обогнали, несмотря на эти санкционные режимы», — отметил глава государства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что США перешли к открытому сдерживанию России.

RT ведёт прямую трансляцию.