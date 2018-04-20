Патрушев заявил, что США перешли к жёсткому противостоянию с Россией

США перешли к жёсткому противостоянию с Россией и её открытому сдерживанию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Независимая внешняя политика России, последовательное отстаивание ею своих национальных интересов рассматриваются Соединёнными Штатами Америки как угроза их безусловному доминированию в мире», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, в связи с этим американская сторона перешла от политики сотрудничества к «открытому применению инструментов сдерживания и жёсткого противостояния».

Он также отметил, что из-за изменения политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности.

«Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Всё это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации», — добавил Патрушев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается вопреки тому, что её искусственно подпитывали санкциями.