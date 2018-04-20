Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается
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«Искусственно подпитывали её совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Министр также подчеркнул, что Россия отстаивает свои интересы не ультимативно и пытается искать баланс.
«А они говорят: «Ну, договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всём согласны с тем, как устроен мир по-нашему». Вот, собственно говоря, в чём дело», — добавил глава российского МИД.
Ранее Лавров, комментируя возможность ответа на антироссийские действия США, заявил, что реагировать нужно достойно.