Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается

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Глава МИД России Серей Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается, несмотря на то, что её искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями.
Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается
  • Reuters
  • © Grigory Dukor

«Искусственно подпитывали её совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Министр также подчеркнул, что Россия отстаивает свои интересы не ультимативно и пытается искать баланс.

«А они говорят: «Ну, договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всём согласны с тем, как устроен мир по-нашему». Вот, собственно говоря, в чём дело», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров, комментируя возможность ответа на антироссийские действия США, заявил, что реагировать нужно достойно.

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