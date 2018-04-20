Лавров об ответе на антироссийские действия США: реагировать нужно достойно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности страны реагировать на антироссийские шаги США.

«Я убеждён, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъём нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее глава российского МИД заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на 100% не допустят военного столкновения двух стран.