Путин призвал Европу, США и Азию вместе двигаться к целям устойчивого развития
«Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, за конструктивный партнёрский диалог и призывает наших партнёров из Европы, Америки, Азии и других регионов мира вместе двигаться к целям устойчивого развития, к выработке такой модели роста, которая даст наиболее адекватный ответ на современные вызовы. Имею в виду преодоление неравенства возможностей, решение демографических и экологических проблем, сохранение национальных культур и идентичности, повышение благосостояния людей», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
В заседании также принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава МВФ Кристин Лагард и другие.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.