Эксперт прокомментировал заявление Силуанова о налоговой системе

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре с RT прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что правительство не намерено менять налоги в ближайшие шесть лет, при этом будет проведена настройка системы.

«Заявление выглядит очень успокаивающим, так как означает, что обычному человеку не предстоит в ближайшее время столкнуться с повышением уже существующих налогов, в частности налога на имущество и доходы физических лиц. С другой стороны, это сохранит ряд налоговых диспропорций», — сказал Колташов.

По словам эксперта, многое в российской налоговой политике зависит от ситуации на общемировом экономическом рынке.

«Сказанное министром финансов не означает, что у нас шесть лет не будет происходить никаких налоговых изменений. Просто при нынешнем составе кабинета нам не обещают новых налоговых решений. Если кабинет изменится, то изменится и налоговая политика. То, что сейчас озвучил Силуанов, — некая программа, при которой не будут происходить налоговые изменения, если сохранятся мировые высокие цены на нефть и российская экономика продолжит оживать после шока 2014—2016 годов. Но на мировом рынке возможны неприятные события, и нельзя исключать, что будет ставиться вопрос о другой налоговой политике, для того чтобы стимулировать ускорение промышленного развития», — подытожил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не намерено менять налоги в ближайшие шесть лет, при этом будет проведена настройка системы. По его словам, в настоящее время «идёт дискуссия в правительстве России по отдельным настройкам тех реформ», которые должны быть проведены, в том числе по вопросам налогов.