Силуанов заявил, что правительство не намерено менять налоговую систему шесть лет

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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство не намерено менять налоги в ближайшие шесть лет, при этом будет проведена настройка системы.
Силуанов заявил, что правительство не намерено менять налоговую систему шесть лет

По его словам, в настоящее время «идёт дискуссия в правительстве России по отдельным настройкам тех реформ», которые должны быть проведены, в том числе по вопросам налогов.

«Государство что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. Мы говорим о том, что на протяжении шестилетнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Силуанов заявил, что правительство не планирует повышать НДФЛ. Он также отметил, что решения по настройке налоговой системы в стране должны быть приняты до середины июля.

Как сообщала «Газета.Ru», глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года. По словам Шохина, в настоящее время наибольший интерес представляет роль налогов, стимулирующая инвестиционный процесс.

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