Силуанов заявил, что повышение НДФЛ не планируется

Правительство не планирует повышать НДФЛ. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минфина России, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

«В наших расчётах мы не планируем повышение НДФЛ», — цитирует ТАСС Силуанова.

Он также отметил, что решения по настройке налоговой системы в стране должны быть приняты до середины июля.

«Я думаю, коллеги, сейчас правительство сформируется и правительство уже подготовит новые предложения, будем с этими предложениями выступать в Думе и обсуждать. У нас есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку Дума будет работать до середины (может быть, второй половины) июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию», — добавил он.

В марте вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил возможное повышение НДФЛ до 15%.

7 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера.