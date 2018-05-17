В Чехии заинтересованы в развитии проектов в Крыму

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Чешские инвесторы заявили о своей заинтересованности в развитии проектов на территории Крыма. Об этом сообщил глава Корпорации развития Республики Крым Николай Сапрунов.

Данное заявление он сделал в ходе рабочей встречи с представителями торговой палаты Чехии.

«Мы запланировали встретиться дополнительно с нашими европейскими партнёрами, чтобы более детально обсудить реализацию проектов и изучить их предложения», — приводит слова Сапрунова пресс-служба компании.

В частности, отмечается, что одной из тем для партнёрства в будущем может стать обучение крымских предпринимателей чешскими коллегами работе на европейском рынке.

В феврале сообщалось, что итальянская делегация приняла участие в VI международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым» в Крыму.

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