В Чехии заинтересованы в развитии проектов в Крыму
Данное заявление он сделал в ходе рабочей встречи с представителями торговой палаты Чехии.
«Мы запланировали встретиться дополнительно с нашими европейскими партнёрами, чтобы более детально обсудить реализацию проектов и изучить их предложения», — приводит слова Сапрунова пресс-служба компании.
В частности, отмечается, что одной из тем для партнёрства в будущем может стать обучение крымских предпринимателей чешскими коллегами работе на европейском рынке.
В феврале сообщалось, что итальянская делегация приняла участие в VI международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым» в Крыму.