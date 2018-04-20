Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ рассказал о росте интереса к форуму

Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров рассказал газете «Известия» о росте интереса к данному мероприятию.

«Интерес к Ялтинскому форуму растёт из-за того, что многие современные политики и общественные деятели хотят посмотреть, как развивается Крым, что здесь происходит», — заявил Назаров.

По его словам, в программу ЯМЭФ включено 67 мероприятий, из которых более 40 — деловые. Это охватывает так или иначе практически все интересы международных участников, инвесторов, политиков и бизнесменов, отметил сопредседатель оргкомитета.

«В программе всегда есть традиционные блоки: сельское хозяйство, туризм, промышленность, строительство. Сейчас добавляются темы, актуальные в последнее время: цифровая экономика, цифровая медицина, цифровая безопасность, блокчейн, криптовалюта и всё, что с этим связано», — добавил он.

Ранее старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в ЯМЭФ.