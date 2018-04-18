Сирийский министр заявил о планах наладить экономическое сотрудничество с Россией

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Власти Сирии планируют наладить тесное экономическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

«На данном этапе мне видится нашей первоочередной задачей развитие торгово-экономических отношений, это касается как увеличения объёмов двухстороннего товарооборота, так и повышения объёмов инвестиций», — цитирует РИА Новости министра. 

Отмечается, что вечером 18 апреля сирийская делегация, в состав которой вошли представители власти и бизнеса, прибыла в Крым, чтобы поучаствовать в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.

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