К детям президента Сирии Башара Асада не было особого отношения. Они жили в тех же условиях, что и все остальные. Об этом заявил директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак.

«Ничего особенного для них не делалось — жили как обыкновенные дети. И на самом деле у нас отдыхает большое количество детей разных людей, к которым, как обычно считается, должно быть особое отношение, но у нас его нет», — цитирует Каспржака ТАСС.

Он отметил, что трое детей Асада были в разных возрастных отрядах и у них не было проблем в общении из-за их социального статуса.

«Я думаю, что другие ребята прекрасно всё понимали: когда они в социальных сетях выкладывают фотографии, там сложно ошибиться. Дети по-другому думают и по-другому мыслят, они лучше, чем мы», — подчеркнул директора «Артека».

Ранее Асад рассказал об отдыхе своих детей в международном детском центре, который находится в Крыму.

Украинский сайт «Миротворец» внёс президента Сирии в свою базу данных в связи с этой информацией.