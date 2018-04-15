Директор «Артека» рассказал об отдыхе в центре детей Асада

Короткая ссылка
К детям президента Сирии Башара Асада не было особого отношения. Они жили в тех же условиях, что и все остальные. Об этом заявил директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак.
Директор «Артека» рассказал об отдыхе в центре детей Асада
  • РИА Новости

«Ничего особенного для них не делалось — жили как обыкновенные дети. И на самом деле у нас отдыхает большое количество детей разных людей, к которым, как обычно считается, должно быть особое отношение, но у нас его нет», — цитирует Каспржака ТАСС.

Он отметил, что трое детей Асада были в разных возрастных отрядах и у них не было проблем в общении из-за их социального статуса.

«Я думаю, что другие ребята прекрасно всё понимали: когда они в социальных сетях выкладывают фотографии, там сложно ошибиться. Дети по-другому думают и по-другому мыслят, они лучше, чем мы», — подчеркнул директора «Артека».

Ранее Асад рассказал об отдыхе своих детей в международном детском центре, который находится в Крыму.

Украинский сайт «Миротворец» внёс президента Сирии в свою базу данных в связи с этой информацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных