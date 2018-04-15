Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»

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Президента Сирии Башара Асада внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с информацией о том, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму.
Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Сирийского лидера внесли в базу данных за «сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».

Также Асада обвиняют в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма».

Ранее президент Сирии рассказал об отдыхе своих детей в международном центре «Артек».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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