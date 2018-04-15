Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Сирийского лидера внесли в базу данных за «сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».
Также Асада обвиняют в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма».
Ранее президент Сирии рассказал об отдыхе своих детей в международном центре «Артек».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.