Минфин предлагает уменьшить расходы на пенсии в России в 2018 году

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Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.
Минфин предлагает уменьшить расходы на пенсии в России в 2018 году
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в проекте поправок в бюджет, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, расходы по разделу «Социальная политика» в целом уменьшатся на 52,93 млрд рублей. В том числе предлагается уменьшить пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата сообщила, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года. Отмечается, что средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13 317 рублей.

В Пенсионном фонде России также рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Как отмечалось, повышение затронет 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,2 млн получателей социальных пенсий.

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