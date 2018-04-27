В первом квартале 2018 года реальный размер пенсий в России вырос на 2,2%
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Отмечается, что средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13 317 рублей.
При этом уточняется, что, принимая во внимание произведённую в январе 2017 года единовременную выплату, реальные пенсии в первом квартале 2018 года снизились на 9,6%.
Ранее в Пенсионном фонде России рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал индексацию социальных пенсий.