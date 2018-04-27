В первом квартале 2018 года реальный размер пенсий в России вырос на 2,2%

Реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата.

Отмечается, что средний размер назначенных пенсий в первом квартале составил 13 317 рублей.

При этом уточняется, что, принимая во внимание произведённую в январе 2017 года единовременную выплату, реальные пенсии в первом квартале 2018 года снизились на 9,6%.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал индексацию социальных пенсий.