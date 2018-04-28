Эксперт оценила возможное создание единого трейдера по поставкам молока России и Белоруссии

Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила возможное создание единого трейдера по поставкам молока России и Белоруссии.

По словам эксперта, определение единой компании-поставщика существенно упростит и сделает прозрачнее контроль за количеством поставляемой продукции.

«Таким образом, мы не только сможем контролировать ситуацию на рынке и защищать интересы отечественных производителей, но и позволим белорусским партнёрам прогнозировать объёмы продаж», — считает Петрова.

Она отметила, что из-за экстремально высокого темпа снижения стоимости молока во всех российских регионах производители скоро не смогут развивать свои предприятия, и в настоящее время все меры направлены в первую очередь на удержание цен, чтобы отечественные производители смогли сохранить уровень дохода, достаточный для дальнейшей работы.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил возможный запрет производства и продажи сыроподобной продукции.