Эксперт оценила возможное создание единого трейдера по поставкам молока России и Белоруссии

Короткая ссылка
Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила возможное создание единого трейдера по поставкам молока России и Белоруссии.

По словам эксперта, определение единой компании-поставщика существенно упростит и сделает прозрачнее контроль за количеством поставляемой продукции.

«Таким образом, мы не только сможем контролировать ситуацию на рынке и защищать интересы отечественных производителей, но и позволим белорусским партнёрам прогнозировать объёмы продаж», — считает Петрова.

Она отметила, что из-за экстремально высокого темпа снижения стоимости молока во всех российских регионах производители скоро не смогут развивать свои предприятия, и в настоящее время все меры направлены в первую очередь на удержание цен, чтобы отечественные производители смогли сохранить уровень дохода, достаточный для дальнейшей работы.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил возможный запрет производства и продажи сыроподобной продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных