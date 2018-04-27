Эксперт оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

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Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

По словам эксперта, регулятор следует своей логике, поэтому его решение абсолютно предсказуемо.

«Как минимум он должен был сохранить ключевую ставку — и программу минимум он выполнил. В то же время с точки зрения развития экономики и её перспектив лучшим вариантом мне представляется продолжение снижения ключевой ставки», — сказал Беляев.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал решение Центробанка снять ограничения на повышение ключевой ставки.

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