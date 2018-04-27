ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Годовая инфляция остаётся на низком уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ослабление рубля на фоне геополитической напряжённости станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, однако это не создаёт рисков превышения цели по инфляции. 

В марте ЦБ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых.

Позднее сообщалось, что регулятор снял ограничение на повышение ключевой ставки.

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