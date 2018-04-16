Эксперт прокомментировал решение ЦБ снять ограничения на повышение ключевой ставки

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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал решение Центробанка снять ограничения на повышение ключевой ставки.

По словам эксперта, ЦБ продемонстрировал, что теперь, в условиях ужесточения санкционного противостояния и возможного ослабления курса рубля, он будет действовать в том направлении, которое целесообразно с точки зрения текущего момента.

«От стратегии снижения ключевой ставки Центробанк отказывается. То есть она может быть повышена, чтобы среагировать на какое-то движение рубля вниз. Это, безусловно, стало результатом прошлой недели, когда происходило ослабление российской валюты», — сказал Колташов.

Как отметил эксперт, регулятор даёт сигнал, что постарается воспрепятствовать возможному ослаблению курса рубля за счёт повышения ставки, то есть используя достаточно консервативный механизм.

Ранее доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с телеканалом «360» рассказал о возможном будущем рубля.

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