Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об угрозе конфликта между Россией и Украиной

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT прокомментировал заявление коммерческого директора компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом.

«Сейчас стратегия Украины — максимально политизировать эту тему, создать предпосылки для того, чтобы в отношении конкурирующего с украинским маршрутом проекта «Северный поток — 2» европейцами были приняты необоснованные, неадекватные и политические решения», — сказал эксперт.

Гривач также отметил, что Украина пытается остаться монополистом в транзите газа, всячески мешая созданию более удобных и выгодных вариантов.

«Коммерческому директору «Нафтогаза» в первую очередь стоило бы позаботиться о том, чтобы украинский маршрут был коммерчески привлекателен для покупателей услуг по транзиту, то есть для «Газпрома». К сожалению, Украина делает всё с точностью до наоборот. Например, Витренко много раз говорил о том, что они собираются поднять стоимость транзита, увеличить тарифы в одностороннем порядке. Притом что уже сейчас украинский маршрут — самый дорогой с точки зрения стоимости доставки российского газа европейским потребителям. И Украину это устраивает, она хочет остаться монополистом и получать за это деньги. Соответственно, нужно попытаться сделать так, чтобы не было создано работающей альтернативы, в которой заинтересованы и поставщик, и покупатели», — заключил он.

Ранее Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину чревато конфликтом между Москвой и Киевом. По его словам, это решение повлечёт за собой «геополитические последствия для всего мира», и компания хочет донести эту мысль европейским политикам.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, в свою очередь, отметил, что разрыв соглашений с «Нафтогазом» не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину.