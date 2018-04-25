В «Нафтогазе» заявили об угрозе «полномасштабного конфликта» между Россией и Украиной

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Прекращение транзита газа через украинскую территорию может привести к полномасштабному конфликту между Россией и Украиной, заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
В «Нафтогазе» заявили об угрозе «полномасштабного конфликта» между Россией и Украиной
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Витренко, Киев доносит эту мысль до европейских политиков, которые «должны понять не только экономические последствия для Украины, но и геополитические последствия для всего мира».

Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что компания не станет продлевать действующий контракт с Украиной после 2019 года, однако это не означает прекращения транзита. 

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