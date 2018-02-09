Индекс Nikkei упал на 3,2%

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 3,2%, составив 21 208 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такое падение индекса Nikkei в первые пятнадцать минут торгов связано с резким снижением котировок американских фондовых индексов.

Ранее сообщалось, что американский промышленный фондовый индекс Dow Jones снизился на 1032 пункта и составил 23 860.

Также сообщалось о падении индексов NASDAQ и S&P 500.