Индекс Dow Jones упал на 1032 пункта

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones снизился на 1032 пункта и составил 23 860, сообщает Associated Press.

Также сообщается о падении индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ на 274 пункта до 6 777 и индекса широкого рынка S&P 500, который снизился на 100 пунктов — до 2 581.

Dow Jones plunges more than 1,000 points, putting it in what is known on Wall Street as a "correction." https://t.co/GzLwiaX0Ct — The Associated Press (@AP) 8 февраля 2018 г.

6 февраля сообщалось, что индекс Dow Jones рекордно упал на 1175 пунктов.