Индекс Dow Jones упал на 1032 пункта

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Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones снизился на 1032 пункта и составил 23 860, сообщает Associated Press.

Также сообщается о падении индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ на 274 пункта до 6 777 и индекса широкого рынка S&P 500, который снизился на 100 пунктов — до 2 581.

6 февраля сообщалось, что индекс Dow Jones рекордно упал на 1175 пунктов.

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