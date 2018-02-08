В Twitter сообщили о получении прибыли впервые за историю компании
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчёт фирмы.
Отмечается, что прибыль компании в четвёртом квартале 2017 года составила $91,1 млн. Квартальная выручка Twitter выросла на 2% в годовом выражении — до $732 млн.
Также указывается, что среднее число активных пользователей Twitter за последние три месяца составило 330 млн человек.
Ранее компания Twitter заявила, что у неё нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по брекситу.