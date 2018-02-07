Еврокомиссия почти на четверть повысила прогноз средней цены Brent в 2018 году

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Еврокомиссия улучшила прогноз средней цены нефти Brent в 2018 году с $56 до $68 за баррель. Об этом говорится в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК.

Прогнозируется, что нефть марки Brent будет стоить в среднем $68,3 за баррель в 2018 году и $64,2 за баррель в 2019 году.

Кроме того, ЕК улучшила оценку роста ВВП еврозоны на 2018 год до 2,3% вместо ожидавшихся ранее 2,1%. Прогноз подъёма экономики региона на 2019 год повышен до 2% с 1,9%.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики из-за налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

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Руководитель отдела информации и анализа мировых рынков «Финам» Михаил Аристакесян в беседе с НСН прокомментировал рекордное падение американских фондовых индексов.

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