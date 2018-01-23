МВФ прогнозирует рост мировой экономики из-за налоговой реформы Трампа

Налоговая реформа США, проводимая администрацией президента Дональда Трампа, приведёт к подъёму мировой экономики, говорится в докладе Международного валютного фонда с корректировками прогноза конъюнктуры рынка.

«Пересмотр отражает увеличение темпов глобального роста и ожидаемое влияние недавно утверждённой налоговой политики США», — говорится в документе.

Ожидается, что изменения в американской налоговой политике будут стимулировать активность. Так, сокращение налогов на доходы корпораций приведёт к росту инвестиций в стране.

По мнению экспертов, экономическая активность повысится не только в США, но и в других странах, в первую очередь в Канаде и Мексике.

При этом в МВФ предупредили, что эффект от налоговой реформы будет краткосрочным. До 2020 года рост американской экономики будет ускоряться, однако после реформа начнёт тормозить экономику США.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Международный валютный фонд повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году до 1,7%.