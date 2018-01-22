МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году до 1,7%, говорится в докладе фонда.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на документ, по итогам 2017 года рост ВВП составил 1,8%.

В свою очередь, прогноз по росту мировой экономики улучшен до 3,9% на 2018 и 2019 годы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост российской экономики в текущем году точно превысит прошлогодний показатель.

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