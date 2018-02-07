В ФТС сообщили о росте доходов «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году

Доходы российской энергетической корпорации «Газпром» от экспорта газа в 2017 году стали на 22% выше по сравнению с показателями, которые были зафиксированы в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы России.

Отмечается, что доходы «Газпрома» в 2017 году составили $38,1 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее, когда корпорация заработала $31,2 млрд.

Ранее сообщалось, что «Газпром» занял первое место в топ-250 глобальных энергетических компаний по версии S&P Global Platts.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом».