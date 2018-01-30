Галицкий, Федун и Миллер попали в «кремлёвский доклад» Минфина США

В «кремлёвский доклад» Минфина США, который был опубликован в рамках закона о санкциях, попали менеджеры российских футбольных клубов.

В список попали президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, а также председатель правления генерального спонсора санкт-петербургского «Зенита» ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В Минфине США уточняется, что в список попали компании с доходом свыше $2 млрд в год и с госучастием не менее 25%.

Ранее сообщалось, что Абрамович, Усманов и Агаларов попали в «кремлёвский доклад» Минфина США.