Галицкий, Федун и Миллер попали в «кремлёвский доклад» Минфина США

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В «кремлёвский доклад» Минфина США, который был опубликован в рамках закона о санкциях, попали менеджеры российских футбольных клубов.

В список попали президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, а также председатель правления генерального спонсора санкт-петербургского «Зенита» ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В Минфине США уточняется, что в список попали компании с доходом свыше $2 млрд в год и с госучастием не менее 25%.

Ранее сообщалось, что Абрамович, Усманов и Агаларов попали в «кремлёвский доклад» Минфина США.

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