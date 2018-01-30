Абрамович, Усманов и Агаларов попали в «кремлёвский доклад» Минфина США

Минфин США опубликовал в рамках закона о санкциях «кремлёвский доклад», в котором упомянуты 96 крупных бизнесменов.

В список включены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Арас Агаларов, Юрий Ковальчук, Герман Греф, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Богданов, Леонид Федун, Филарет Гальчев, Виктор Вексельберг и Вадим Якунин.

Кроме того, в перечень внесены Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Пётр Авен, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов и Андрей Костин.

В Минфине США также уточняется, что в список попали компании с доходом свыше $2 млрд в год и с госучастием не менее 25%.

Список, в котором в общей сложности перечислено более 200 имён, не означает, что в отношении данных лиц введены санкции, однако их могут ввести в дальнейшем.