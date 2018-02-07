В Nord Stream 2 заявили, что потребуют компенсации при изменении законодательства ЕС
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG, выступающей оператором «Северного потока — 2», Маттиас Варниг в интервью WirtschaftsWoche заявил, что в случае изменения ЕС газового законодательства компания потребует возмещения убытков.
«Если впоследствии предписания ЕС будут изменены в ущерб нам, будет поставлен вопрос о компенсации убытков», — сказал он.
Варнинг отметил, что инвестиции в проект производились с учётом существующей газовой директивы.
Ранее СМИ сообщили, что в Германии выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект «Северный поток — 2».
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